Seconda faida di Scampia, 16 arresti per otto omicidi

Otto omicidi. Un bollettino di una guerra avvenuta tra il 2007 e il 2008 e che poi prese il nome di seconda faida di Scampia. A distanza di più di 15 anni da quei delitti che insanguinarono la periferia di Napoli, sedici indagati, di cui 14 già detenuti in carcere, sono stati raggiunti da una misura cautelare eseguita dai carabinieri ed emessa dal Gip su richiesta della Dda di Napoli. I militari dell'Arma hanno raggiunto a casa anche Vincenzo Di Lauro, figlio di Paolo, fondatore dell'omonimo clan, soprannominato "Ciruzzo o' milionario". Misura notificata in carcere al fratello Marco che è detenuto al 41bis dal 2019 dopo una latitanza durata 15 anni. I sicari e i mandanti di quella lotta che segnò la storia di Scampia e Secondigliano hanno quindi nomi e cognomi. Sempre gli stessi, tutti affiliati ai clan camorristici Di Lauro, Amato-Pagano e Vinella Grassi che in quei mesi di sangue stavano trovando nuovi equilibri con scissioni e nuove alleanze, facendo morti tra le loro stesse compagini. L'omicidio di Giuseppe Pica il 14 marzo del 2007 segnò l'inizio della seconda faida che fece rivivere alla città il terrore della prima. Tra il 2004 e il 2005 a terra, nel sangue, all'ombra delle vele, finirono circa 70 persone. Alla base di questa ulteriore feroce contrapposizione che andò avanti fino all'omicidio Fusco nel 2008 la decisione degli esponenti del clan Vinella-Grassi di scindersi dal clan Di Lauro e confluire in quello Amato-Pagano. I "girati" - così furono definiti i protagonisti di questa scelta criminale - portarono uomini a quegli scissionisti che nel 2004 avevano lasciato proprio i Di Lauro. Perversi meccanismi di camorra che non passarono sotto silenzio e per i quali la giustizia porta il conto.