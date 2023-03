Sentirsi belle durante la chemioterapia

Non solo le cure oncologiche, anche un sostegno per affrontare meglio il difficile percorso della chemioterapia. Una stanza del reparto oncologico dell'ospedale Monaldi, Azienda dei Colli, tre giorni a settimana si trasforma in un salone di bellezza con fisioterapista, estetista e truccatrice. Tantissime le donne che hanno aderito all'iniziativa.

Informazioni, idee e consigli pratici per fronteggiare gli effetti secondari dei trattamenti medici sono i punti di forza del progetto ‘Benessere a trecento gradi’ finanziato dall'azienda ospedaliera napoletana e dalla ricerca clinica.

Da un lato le terapie, dall'altro la lotta all'ansia ed allo sguardo degli altri su di sé.



Anna Testa ha intervistato il primario Vincenzo Montesarchio.