Senza colpe. La vita dei bimbi negli istituti di detenzione

Le sbarre alle finestre a fare da sfondo ai bimbi che giocano nel cortile, enormi mura a spegnere gli orizzonti, uno scuolabus che riporta piccoli alunni in uno dei quattro Icam attivi in Italia. Gli scatti della fotografa Anna Catalano in mostra a Napoli, al Pan, restituiscono con immediatezza la vita negli istituti a custodia attenuata per madri detenute dove vivono 23 bambini. "Senza colpe" il titolo, eloquente, dell'esposizione. Ad accompagnarla a Napoli un confronto per non far spegnere i riflettori su questo tema delicato.

Il disegno di legge presentato da Paolo Siani nella scorsa legislatura, che prevedeva il ricorso a case famiglia in luogo della detenzione per madri e figli, aveva iniziato il suo iter parlamentare, salvo essere bloccato pochi giorni fa da alcuni emendamenti della maggioranza in commissione Giustizia della Camera che ne hanno stravolto il senso. Il Partito democratico ha così ritirato la proposta di legge.

Ma il problema non può sparire dell'orizzonte del dibattito pubblico. Da qui il momento di confronto del Palazzo delle arti di Napoli.

Nel servizio le interviste alla fotografa Anna Catalano, Paolo Siano, primo firmatario della proposta di legge per il superamento degli Icam, Carla Garlatti, autorità garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Mauro Palma, autorità garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.