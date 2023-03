Serie C: vince la Turris, cade ancora l'Avellino

La Juve Stabia rovina il ritorno di Zemanlandia. A Pescara vespe sotto a causa di una doppietta di Lescano a cavallo tra i due tempi.

Pochesci indovina i cambi: Silipo accorcia con un sinistro dal limite. Poi è Zigoni a trovare il definitivo 2-2.

A Catanzaro Avellino subito in vantaggio con Marconi. Biasci trova il pari ribadendo in rete il rigore parato da Mazzocco. La capolista dilaga nella ripresa, prima con il solito Iemmello, poi ancora Biasci nel finale. Pontisso al 93mo fissa il punteggio sul 4-1: quarta sconfitta consecutiva per i Lupi.

Il Giugliano continua a non trovare i 3 punti in casa, che mancano da inizio dicembre: al Partenio-Lombardi contro il Taranto finisce 0-0. Per i salentini settimo pareggio a reti inviolate nelle ultime 11.

Pari anche per la Gelbison, che in casa del fanalino di coda Fidelis Andria va sotto a fine primo tempo con un rigore di Arrigoni. I cilentani, in 10 uomini dal trentesimo minuto, trovano il pari nella ripresa con il solito De Sena.

Il posticipo sorride alla Turris: tre punti pesanti contro l'Audace Cerignola. Corallini subito in vantaggio con Leonetti. Pari ospite di Achik, dalla distanza, al 23'. Dieci minuti dopo Maniero fissa il punteggio sul 2-1 finale.