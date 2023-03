Siccità: il sistema idrico campano regge

Un mese fa i dati sui livelli dei fiumi in Campania, diffusi dall’Anbi Campania, segnalavano un preoccupante calo. Ma le piogge del mese di marzo hanno fatto rientrare l’allarme, così che anche gli accumuli dei bacini delle riserve idriche regionali sono rientrati nella normalità.

Per la giornata mondiale dell’acqua, oggi 22 marzo, in primo piano c’è l’allarme siccità che riguarda tutto il territorio nazionale, ma che la Campania sembra poter gestire, grazie anche a strumenti legati alla gestione delle riserve e che rispondono alle esigenze delle imprese agricole. Merito anche della morfologia del territorio e del fatto che i corsi d’acqua regionali siano principalmente di origina carsica, ovvero, che riescono a immagazzinare l’acqua per tempo e poi la rilasciano naturalmente.

Questo non toglie che oltre alla manutenzione della rete idrica per ridurre al minimo le dispersioni, c’è bisogno di rinnovare le infrastrutture e renderle più efficienti possibile. Per questo, attraverso il PNRR i consorzi di bonifica hanno ottenuto 70 milioni di euro per investimenti sull’irrigazione 4.0, mentre la Regione Campania ha attivato il proprio piano antisiccità e per raggiungere l’autonomia idrica.

Il 7 marzo scorso approvata la gara per la realizzazione dei primi tre invasi collinari, che rientrano in un progetto complessivo che, insieme ai lavori per la diga di Campolattaro, che ha ricevuto il placet dai ministeri competenti, prevede un investimento di tre miliardi di euro.