Sousa suona la carica: "A San Siro giochiamo da campioni"

La Salernitana affronterà il Milan a San Siro, fischio d'inizio domani sera alle 20:45, al termine della miglior settimana da quando sono arrivato. Parola di Paulo Sousa, tecnico dei granata pienamente consapevole delle difficoltà della trasferta, ma certo che i suoi siano in grado di competere a livelli alti. Non si sbottona sull'undici iniziale che sceglierà, il portoghese.

Sulla fascia destra Mazzocchi sembra favorito su Sambia. In mezzo al campo si candidano Bohinen e Maggiore, mentre, in attacco Dia pare in vantaggio su Bonazzoli per affiancare Piatek che non segna da novembre. Guardandola dalla sponda Milan Pioli sa di trovare un'avversaria che nelle ultime due partite non ha subito reti. “Difende molto bene e può ripartire velocemente” ha detto l'allenatore rossonero parlando della Salernitana, che da Milano, vuole tornare con un risultato positivo per allungare sullo Spezia, che ha battuto l'Inter ed è a un solo punto dai granata, e tenere a distanza di sicurezza o accumulare vantaggio sul Verona che, reduce dal pareggio col Monza, è al momento terzultimo e retrocesso.

Nel servizio la voce di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana