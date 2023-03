Spalletti: "Giocatori dispiaciutissimi. Ma ho visto cose positive"

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato al termine della gara contro la Lazio: “Abbiamo trovato una squadra molto precisa nelle coperture degli spazi, delle possibilità di entrare per vie centrali. Hanno lasciato scoperti gli esterni e noi siamo andati a giocare là e quando siamo arrivati c’era possibilità di fare giocate ma non siamo stati bravi a scegliere. Nel secondo tempo meglio, abbiamo liberato il giocatore che puntava la linea difensiva ma sulle scelte abbiamo sbagliato e avuto qualche complicazione molto per meriti della Lazio e un po’ per demeriti nostri” ha iniziato il tecnico. “Secondo me il risultato di parità era cosa corretta e giustissima, però poi a noi è successo di essere stati talvolta dentro le partite e magari che dovessimo accontentarci per un pari ma l’abbiamo portata a casa. Stavolta l’accettiamo e andiamo dritti per la nostra strada” ha proseguito.

Sul risultato: “Il rammarico è per aver preso gol non per il momento per cui avviene - ha affermato in conferenza - Abbiamo avuto una reazione importante, trascinata da un pubblico spettacolare che ha applaudito sino all’ultimo”. “Dentro gli spogliatoi son tutti a testa bassa, dispiaciutissimi. Ho visto un atteggiamento corretto della squadra e questo è fondamentale” continua.

Sulle cause della sconfitta: “Non siamo riusciti, a parte la voglia e la ricerca, a metterci quella freschezza che tante volte abbiamo messo, è sembrato che la partita non sia stata modificata per niente da quelli che sono entrati e può succedere perché è più difficile andare dentro e determinare la svolta come è successo tantissime volte. Quelli che entrano talvolta si adeguano allo scorrere della partita, ma h visto cose buone con la corsa e la riaggressione. Poi la qualità del passaggio lì qualcosa si poteva far meglio”.

Sulla prestazione della Lazio dal punto di vista della difesa: “Hanno chiuso la porta al momento giusto e non siamo stati bravi a entrare in un paio di situazioni. Sono bravi a prendere le posizioni dove coprono qualsiasi linea di passaggio per entrare in area di rigore, c’era da fare sempre quello scavino per il secondo palo perché è lì che c’è un po’ di vuoto. Quando sono a fare questa ricomposizione loro non fanno passare niente. Abbiamo avuto meno qualità rispetto ad altre volte”.

Sull'approccio alle difficoltà del risultato di svantaggio: “Abbiamo avuto meno qualità. Si poteva fare qualcosa di diverso quando gli abbiamo recuperato due palloni per verticalizzare, quella palla dove Osimhen veniva incontro, Simeone l’ha data corta a Kvara, Elmas è andato un paio di volte sugli esterni e l’ha data lunga. Non è che si possono creare 500 situazioni nella partita. Forse c'è stata troppa frenesia per non accettare questa evoluzione della partita che ci vedeva sotto nel risultato e fare qualcosa per metterla a posto, ma ho visto roba sana di gente che aveva intenzioni giuste”.

Sul post partita e la preparazione della prossima gara contro l'Atalanta tra 8 giorni al Maradona: “Si lavorerà come sempre. Voglio vedere gente che torna con gli atteggiamenti corretti ma non ho dubbi perché per quello che ho visto stasera, poi naturalmente faremo delle analisi, dove si poteva andare ad acchiappare delle cose per trovare degli sbocchi e delle situazioni positive”.