Sparatoria a Roccarainola, un arresto

Spara e ferisce un uomo, arrestato dai Carabinieri. Nel pomeriggio davanti a un circolo ricreativo di Roccarainola, in provincia di Napoli, un uomo è stato ferito ad una gamba da un colpo di pistola mentre era davanti alla porta di ingresso di un circolo del rione Fellino. Il ferito è stato trasportato in ospedale a bordo di un'autoambulanza del 118. Non è grave. Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno arrestato il feritore.