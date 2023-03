Strage continua, altri due morti sul lavoro in Campania

Due tragedie sul lavoro nel giro di poche ore e a distanza di pochi chilometri. La prima a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove un operaio polacco di 40 anni ha perso la vita in una ditta di ponteggi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, mentre era al lavoro sarebbe stato travolto da tubi e impalcature. Per quale motivo non fossero state stoccate in sicurezza lo stabilirà il magistrato. Intanto la salma è stata sequestrata per l'autopsia e trasferita nell'ospedale di Giugliano. Scenario diverso ma stessa drammatica sorte per un muratore ventinovenne che ad Aversa, in provincia di Caserta, è morto mentre effettuava lavori di ristrutturazione in un appartamento: sarebbe caduto da un'impalcatura, battendo la testa. Tempestivi ma inutili i soccorsi. Carabinieri al lavoro per verificare dinamica dell'incidente e rispetto delle condizioni di sicurezza. Insorgono i sindacati che chiedono l'istituzione di una Procura speciale per le morti sul lavoro: in Campania sono il 20% in più rispetto a un anno fa