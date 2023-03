Superbonus in stallo: a rischio imprese e cantieri

Un superbonus in stallo: ponteggi alzati che non si sa quando potranno essere smontati, investimenti fatti che rischiano di non rientrare, a dolere del blocco delle compensazioni dei crediti voluto dal governo non sono solo le imprese, ma anche tutto l'indotto e la filiera, che arriva sino ai cittadini. Nella diatriba tra imprese edili e governo si inseriscono i condomini, committenti di lavori che rischiano di restare incompiuti.

Ultime ore per cessioni infissi e caldaie: scade il termine per gli emendamenti al Dl 11. Tra i correttivi le compensazioni in F24, lo sblocco sul sismabonus e la riscrittura del calendario.

Nel servizio le voci di Alfredo Letizia, vicepresidente ACEN; Sabatino Nocerino, presidente CNA Costruzioni Campania; Massimo Laux, imprenditore; Antonio Carofano, presidente ANACI Campania.