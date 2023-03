Tanti controlli, ma solo fino a mezzanotte

A Mergellina il primo sabato sera dopo l'omicidio di Francesco Pio Maimone inizia con i posti di blocco delle forze dell'ordine dopo il via al piano sicurezza per i weekend.

Polizia, carabinieri, municipale: da Largo Sermoneta in poi la zona è un susseguirsi di lampeggianti. Presidi fissi nelle aree considerate più a rischio. Per la soddisfazione degli esercenti.

Dopo la mezzanotte effettivamente la situazione cambia: le pattuglie diminuiscono, il traffico torna a intensificarsi.

Tra gli chalet e chi vive la notte la voglia di parlare non c'è. Qualcuno si ferma a pregare, altri lasciano dei fiori all'interno del cuore disegnato sull'asfalto per Francesco Pio.

Ma rispetto al solito per strada di gente ce n'è poca. Segno che, almeno a Mergellina, questo fine settimana non è come gli altri.