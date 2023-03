Tensioni tra polizia e inglesi prima del match

Gli unici veri momenti di tensione si vivono pochi minuti prima del fischio d'inizio di Italia-Inghilterra quando un tifoso inglese prova ad entrare nello Stadio Maradona con una bandiera che reca una scritta offensiva nei confronti del Pibe de Oro. Ne nasce un parapiglia con le forze dell'ordine, dopo il tentativo di passare il blocco imposto dall'organizzazione. La situazione torna normale e in pochi minuiti al tifoso inglese viene tolto il biglietto. Questa la ricostruzione di quanto accaduto fatta dall'edizione online del Mirror.

Gli altri entrano, sono 2800 tifosi britannici ma per la prima gara del girone C delle qualificazioni ad Euro2024 allo Stadio Maradona ci sono 39mila tifosi, la maggior parte tutti per gli azzurri.

La giornata che precede la gara passa tranquilla: i tifosi inglesi affollano i locali e giocano a calcetto, in Piazza Municipio in particolare. Poi si mettono in coda alla Stazione Marittima per salire a bordo degli autobus messi a disposizione dall'azienda di trasporto.

La città è blindata da oltre mille tra militari e agenti per una prova di maturità che diventa una festa di sport e riscatta gli episodi a margine di Napoli-Eintracht Francoforte di Champions League.