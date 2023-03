Torre Annunziata in paradiso con Irma Testa

C'è grande attesa a Torre Annunziata per il ritorno a casa di Irma Testa, la pugile appena laureatasi campionessa del mondo nella categoria 57 chili nella rassegna in corso a Nuova Delhi, in India.

Nel servizio le interviste al primo maestro di Irma, Lucio Zurlo, al consigliere federale della Fpi, Biagio Zurlo, al pasticciere Francesco Montoro, al fotografo Salvatore Gallo e al giornalista della “Gazzetta dello sport” Vincenzo Pinto.