Truffa sui bonus edilizi, sequestrati crediti fittizi per 1,7 miliardi di euro

Creavano società ad hoc intestate a prestanome: persone decedute, senza fissa dimora, pregiudicati. Di cantieri, opere edilizie, assunzioni di operai non si è mai vista nemmeno l'ombra anche perché i lavori dichiarati, per un totale di due miliardi e ottocento milioni di euro, erano riferibili a immobili inesistenti e, in più di duemila casi, da effettuare in comuni altrettanto inesistenti. Scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Napoli ed Avellino, coordinati dalla procura del capoluogo irpino, una maxi truffa sui bonus edilizi, prevalentemente Ecobonus e Bonus facciate. Sequestrati crediti d'imposta fittizi, per una cifra mai vista prima, pari ad un miliardo e settecento milioni di euro. Solo una minima parte dei quali, ventidue milioni, è stata utilizzata in compensazione di debiti tributari e previdenziali. Perquisizioni sono state effettuate tra le province di Napoli, Avellino, Salerno, Milano, Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara. Ventuno gli indagati per associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Soggetti che hanno inviato, con cadenza quotidiana, all'Agenzia delle Entrate più di diciottomila di comunicazioni di cessione dei crediti anche dopo il decreto del novembre 2021 varato per contrastare le frodi nel settore edilizio. In parallelo si sono mosse anche le Fiamme Gialle di Asti che hanno sequestrato un miliardo e mezzo di crediti fiscali generati solo sulla carta grazie all'opera di un commercialista del Vomero e ad un suo collaboratore di nazionalità albanese residente a Schio nel vicentino.