Turismo: boom per Pasqua, ma c'è il nodo trasporti

Incoronata dalla rivista Time come world’s greatest place per il 2023, Napoli si prepara a una gioiosa invasione turistica per le festività di Pasqua. Alberghi del centro sold out e occupazione complessiva intorno all’85% su 3 notti. Introvabili le camere nei bed and breakfast cittadini, e si va verso l’esaurimento nelle zone limitrofe. Circa 100mila i visitatori attesi su cui incombe la scure dei trasporti. Domani incontro tra Comune e sindacati per garantire la funzionalità di metropolitane e funicolari per la domenica di Pasqua. Sul tavolo il riconoscimento degli straordinari per il pomeriggio di domenica. L’anno scorso la medesima querelle si concluse con un nulla di fatto.

Dati positivi per le presenze turistiche anche nel resto della Regione. Verso il tutto esaurito le strutture ricettive in Costiera amalfitana, molto apprezzata dagli escursionisti stranieri. In quella sorrentina ci si prepara all’arrivo in massa dei turisti con un dispositivo di targhe alterne da Vico Equense sino a Sorrento. Particolarmente significativa la situazione di Ischia al primo vero banco di prova sul turismo dopo l’alluvione di novembre. Circa la metà delle strutture alberghiere riaprirà per il weekend pasquale, al momento l’occupazione è al 70%, ma secondo Federalberghi l’obiettivo, realistico, è il 90%.