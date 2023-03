Un'Italia a due facce nella notte del Maradona

Il Maradona ha indossato la sua veste migliore per accogliere il ritorno della Nazionale a Napoli dopo dieci anni.

Nel prepartita lo spettacolare gioco di luci ha colorato lo stadio. Il toccante omaggio a Gianluca Vialli, ricordato con affetto tanto dagli azzurri quanto dagli inglesi. Poi la versione inedita dell'inno siglata da Gigi D'Alessio e Clementino.

In campo, l'Italia vista contro l'Inghilterra non è stata certamente tra le migliori dell'era Mancini.

Una gara a due facce. Un primo tempo in cui gli azzurri sono andati subito sotto con la rete di Rice. La squadra ha sofferto il ritmo inglese, ha faticato a guadagnare campo e poco prima dell'intervallo è arrivato il raddoppio su calcio di rigore: il pallone colpisce il braccio largo di Di Lorenzo, unico del Napoli tra i titolari, e dal dischetto Harry Kane spiazza Donnarumma e diventa il miglior marcatore di sempre della nazionale inglese.

Nella ripresa c'è la reazione: dopo undici minuti il debutto dell'oriundo Retegui viene battezzato con il gol che riaccende le speranze. Il predominio territoriale azzurro, grazie anche ad un buon impatto di Politano entrato al 60mo, non si tramuta in occasioni da gol. Era dal 2006 che l'Italia non perdeva una gara di qualificazioni europee.

A Malta, contro un'avversaria di calibro certamente inferiore, servirà comunque un'altra Nazionale.