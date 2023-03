Il ministro Piantedosi incontra i sindaci: 4,6 milioni per Napoli

Circa 15 milioni di euro per la sicurezza di Roma, Napoli e Milano. Sono le risorse annunciate - per il 2023 - dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante il vertice in collegamento con i sindaci delle tre città metropolitane. A Napoli spetteranno 4,6 milioni di euro. Serviranno per assumere nuovi agenti di Polizia municipale, circa 150.

Ma in campo c'è anche la necessità - ribadita dal sindaco, Gaetano Manfredi - di potenziare i controlli delle forze dell'ordine nelle ore notturne.

L'incontro è servito a valutare l'esito delle operazioni ad alto impatto in stazioni e altri ambiti cittadini. Tra cui le zone della cosiddetta movida. Tema questo, particolarmente caldo a Napoli dopo i recenti fatti di cronaca. A Mergellina, dove è stato ucciso il giovane Francesco Pio Maimone, ci sarà una nuova organizzazione dei controlli interforze. Per piazza Garibaldi, infine, oltre alla stazione, maggiori controlli sui fitti di case e locali delle strade limitrofe.