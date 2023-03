VIDEO - A fuoco un'azienda di vino a Montefalcione

Fiamme in un'azienda di Montefalcione, in Irpinia. I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le 12 sono intervenuti in via Stazione, per un rogo che ha interessato un'attività economica del posto.

La sala operativa del comando di via Zigarelli ha inviato nell'area una squadra dalla sede centrale e una da quella del distaccamento di Montella, e in supporto due autobotti e l'autoscala. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di evitare che si propagassero all'intera struttura.

Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza e non si registrano persone coinvolte. Partite le indagini per capire cosa abbia originato il rogo.