IL VIDEO - Auto in fiamme a Roccabascerana, danneggiato un edificio

Tre autovetture a fuoco, con danni alla facciata e agli infissi dell'abitazione davanti alla quale erano parcheggiate. E' successo in via Ugo Foscolo, nella frazione Cassano Gaudino del Comune di Roccabascerana, in provincia di Avellino.

Subito dopo la mezzanotte di sabato per spegnere il rogo, è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea, del comando di Benevento, supportata da una proveniente dal comando di Avellino. Le fiamme che hanno avvolto i veicoli sono state spente con non poche difficoltà. Al momento dell'accaduto la casa era disabitata, quindi fortunatamente non ci sono stati feriti.

Si indaga ora sull'origine dell'incendio.