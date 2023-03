Vigili del fuoco, sempre più donne, sempre meno pregiudizi

Un dibattito pensato tutto al femminile, con donne dei vigili del fuoco, ma anche di polizia, guardia di finanza, protezione civile. Una riflessione sul crescente contributo operativo femminile nei vari corpi. È stato questo il focus dell'incontro promosso al comando provinciale di Napoli per l'8 marzo sui temi della sicurezza e dei diritti delle donne per guardare a una realtà cambiata per le donne in divisa e per analizzare alcuni pregiudizi ancora presenti.

Nel servizio le interviste a Giuseppina Palmieri, vigile del fuoco, Emanuele Franculli, direttore regionale dei vigili del fuoco e Adriano De Acutis, comandante dei vigili del fuoco di Napoli.