Vincono Giugliano e Turris. Pari per la Gelbison

Vede la salvezza il Giugliano che a quattro giornate dalla fine della stagione regolare ha sette punti di vantaggio sulla zona play out. Al Partenio di Avellino festival del gol e rocambolesca vittoria per quattro a tre dei Tigrotti sulla Fidelis Andria. Ospiti in vantaggio con Micovschi, poi, i gialloblu la ribaltano con Scognamiglio e Sorrentino prima della rete di Bolsius che vale il due a due sul quale si chiude il primo tempo. Nella ripresa ripassano i pugliesi con Ventola, ma il Giugliano non demorde, pareggia con La Monica e, nel finale, la spunta con Salvemini. Bene la Turris che al Liguori rifila tre gol nello scontro diretto per la salvezza al Messina e si tira fuori, al momento, dalla sabbie mobili dei play out. A segno per i corallini Frascatore, Acquadro e Longo. Non è riuscita, invece, alla Gelbison l'impresa di espugnare il campo del Picerno. In terra lucana è finita zero a zero. Il punto è, comunque, prezioso per i rossoblù terzultimi in coabitazione con Messina e Monterosi Tuscia.