"Vittima di un raid punitivo"

‘’Urlavano nei corridoi, erano in quattro, poi, mi sono trovata di fronte la mamma della mia allieva e sono partiti insulti, schiaffi e spintoni'. Ricostruisce così quanto accaduto la docente aggredita al liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia. Sarebbe stata picchiata per i voti con cui era stata valutata la studentessa. La docente racconta di non essere stata soccorsa da nessuno e lamenta l'ingresso incontrollato del gruppo minaccioso.

Le esprime solidarietà la dirigente del liceo, Fortunella Santaniello, che giustifica, però, la presenza a scuola della mamma che ha aggredito la prof di inglese: ‘’La signora era stata regolarmente registrata all'ingresso - dice - era nell'istituto perché doveva dare soccorso alla figlia colta da malore che attendeva il soccorso del 118. La docente è stata aiutata da un bidello''. Ricostruzione sostenuta anche dall'avvocato della famiglia della studentessa, Emilio Longobardi. Nulla può giustificare la violenza a scuola, scrive la Cgil. “Necessario un patto educativo tra docenti e famiglie”, commenta solidale con la prof. Celotto il ministro Valditara. I ragazzi e le ragazze del Plinio affidano ad un grande striscione il loro messaggio: ''Ripudiamo la violenza''