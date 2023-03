In ginocchio da te. A Napoli galeotto fu il set per Gianni Morandi e Laura Efrikian

Nell'autunno del 1964 Gianni Morandi gira a Napoli In ginocchio da te, il suo primo film, firmato da Fizzarotti e ispirato alla canzone di Migliacci e Zambrini, arrangiata da Morricone, con cui ha appena vinto il Cantagiro. Laura Efrikian, ossia Carla, che il soldato Traimonti rinconquista dopo il tradimento, entra nella sua vita. Si sposano due anni più tardi.

La Napoli dell'epoca, luminosa e brulicante di vita, da Piazza Muncipio al Centro di Produzione RAI di Fuorigrotta che compie in questi giorni sessant'anni, dal Lungomare a Posillipo, incanta ancora oggi.

Il regista coreano Bong Joon-ho inserisce la canzone nel film Parasite, vincitore di quattro Oscar. A Venezia si inginocchia letteralmente davanti a Morandi.

All' Ariston invece il pubblico di Sanremo è tutto in piedi per l'eterno ragazzo della canzone italiana, che compì 20 anni il giorno in cui il bacio davanti alla fontana del Gigante gli cambiò la vita.

