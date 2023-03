Esenzione ticket negata, i pazienti: "Morosità mai comunicate"

Risalirebbero fino a 12 anni fa le morosità di alcuni cittadini che, ora in difficoltà economiche, si sono visti negare l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario: “Dall'Agenzia delle Entrate non abbiamo mai ricevuto nessuna cartella esattoriale, come avremmo potuto saperlo?” protestano i pazienti. Nel servizio l'intervista a Gabriele Melluso, vicepresidente di Assoutenti