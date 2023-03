La piccola Maria Rosaria potrà andare a Boston

Ora la distanza tra Castellammare di Stabia e Boston è davvero breve, quasi come ce l'aveva indicata Maria Rosaria 10 giorni fa sul suo mappamondo.

Servivano 220mila dollari per volare oltre Oceano e garantirle quel delicato intervento necessario per correggere la malformazione cardiaca che l'accompagna dalla nascita, 8 anni fa. Cifra raggiunta negli ultimi due giorni, grazie alle donazioni arrivate sulla piattaforma online dove era stata avviata una raccolta fondi. Soldi che hanno permesso ai genitori, Maria e Giuseppe, di effettuare nella giornata di ieri il bonifico al Boston Children's Hospital, il centro specializzato dove la piccola sarà operata. Per lei sarà la terza volta da quando è nata, dopo che gli altri due interventi effettuati in Italia non erano stati risolutivi.

C'è una data per la partenza per Boston, il 4 aprile. Ed è stata fissata anche la data dell'intervento, il 10 aprile, il giorno dopo Pasqua. Una data che suona come un lieto presagio per il futuro di Maria Rosaria