Spalletti: "Non alziamo le mani dal volante. Sarri? Un rivoluzionario"

"Può succedere qualunque cosa, basta un dettaglio per invertire tutto, nel calcio funziona così". Predica calma Luciano Spalletti alla vigilia della partita con la Lazio. Il Napoli è una corazzata che riscuote consensi in Italia e in Europa, ma guai ad evitare cali di tensione. "Il +18 in classifica? Non è una cosa da considerare, noi dobbiamo valutare le partite ed essere sempre gli stessi, quello che fa la differenza, giocarle tutte allo stesso modo, magari anche in 10 come accaduto con l'Empoli". Da Spalletti parole di elogio per Sarri, stasera avversario “E' stato un Masaniello calcistico. Io quando ero a casa sceglievo sempre di guardare il Napoli di Sarri, lo applaudivo"