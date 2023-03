Girone C: Avellino e Juve Stabia spezzano il digiuno

Avellino-Foggia 3-2. La 31esima giornata di serie C registra il ritorno al successo dell’Avellino dopo quattro sconfitte di fila. Al Partenio-Lombardi il Foggia, reduce da tre vittorie consecutive e giustiziere degli irpini nei playoff dello scorso anno, va sotto di due gol nel primo tempo: a segno D’Angelo e Marconi, entrambi di testa. Nella ripresa la reazione dei satanelli si concretizza nella doppietta di Ogunseye, che prima trova un varco tra le gambe di Pane e poi lo batte su calcio di rigore siglando il provvisorio 2-2. Allo scoccare del novantesimo, però è Di Gaudio a piazzare la zampata su azione da calcio d’angolo e a spedire la squadra di Rastelli a un solo punto dalla zona play off.

Juve Stabia-Giugliano 2-1. Dopo un digiuno di un mese e mezzo torna alla vittoria anche la Juve Stabia: Giugliano battuto 2-1 nel derby. Fuga e diagonale sinistro vincente di Pandolfi per il vantaggio delle Vespe. Gli ospiti pareggiano al 61esimo con il rigore di Rizzo. A sei dal novantesimo è di nuovo Pandolfi, con un colpo di testa ravvicinato, a portare avanti la Juve Stabia, stavolta in maniera definitiva. Per il Giugliano settima partita di fila senza vittoria

Gelbison-Pescara 1-2. In difficoltà anche la Gelbison, battuta 2-1 in casa dal Pescara. Il vantaggio degli abruzzesi nei minuti di recupero del primo tempo con un colpo di testa di Brosco su calcio d'angolo. Nella ripresa Cargnelutti ripaga con la stessa moneta firmando il pari. Al 71' Lescano, con una girata in bello stile, regala a Zeman il primo successo dal suo ritorno sulla panchina del Pescara.

Latina-Turris 0-0. Finisce senza reti Latina-Turris, risultato che non muove più di tanto la classifica: corallini quartultimi