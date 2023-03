Napoli inarrestabile, Meret: "Col Milan sarà dura, ma se giochiamo così..."

Altri tre passi verso lo scudetto. La 23esima vittoria in campionato del Napoli fotografa nel punteggio e nella prestazione una superiorità che non conosce cali di tensione: 4-0 in casa del Torino, travolto nonostante una buona reazione dopo il gol del vantaggio siglato al nono minuto da Osimhen. Menzione d’onore per Alex Meret, reattivo quando il Toro attaccava a testa bassa in cerca del pareggio, pronto per aggregarsi alla Nazionale, ma già concentrato sul Milan: “Sarà dura”