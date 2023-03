Asl Caserta, entro un anno 37 nuovi posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva

Sono quattro gli ospedali di Caserta che entro il 2024 saranno dotati di 37 posti letto in più in terapia intensiva e sub-intensiva. Il direttore generale dell'Asl locale, Amedeo Blasotti, chiede una corsia preferenziale per due nosocomi in particolare: “Sessa Aurunca e Piedimonte Matese sono ospedali di frontiera: lì, per la posizione geografica, c'è bisogno di intervenire subito sui pronto soccorso”