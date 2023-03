Scafati, è crisi: Sassari passa 80-90 al PalaMangano

Nella 21^ giornata del massimo campionato di basket arrivano due sconfitte per le squadre campane. La Gevi Napoli perde 80-62 in casa della Reggiana fanalino di coda. Si acuisce la crisi della Givova Scafati, al quarto ko di fila: stavolta a violare il parquet del PalaMangano (nel giorno dell'esordio casalingo di coach Pino Sacripanti) è la Dinamo Sassari che si impone con il punteggio di 80-90. Ora la squadra salernitana è penultima in classifica con 14 punti, insieme alla stessa Gevi Napoli e a Verona