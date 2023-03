Basket, Napoli non esce dalla crisi: Brindisi passa 96-80

Non bastano tre uomini in doppia cifra (Wimbush 21, Stewart 17, Williams 15): la Gevi Napoli perde la quarta partita di fila. Brindisi si impone al PalaBarbuto 80-96 nonostante inizi l'ultimo quarto sotto di 4 punti: clamoroso il parziale di 31-11 a favore dei pugliesi che chiude la contesa. Sconfitta anche la Givova Scafati, a cui non riesce la rimonta sul parquet di una Treviso che si impone di misura 89-88. Ora le due squadre campane condividono l'ultimo posto in classifica con Verona e Reggio Emilia