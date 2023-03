Napoli Città Libro, sarà "Tempeste" il tema della manifestazione

Sarà "Tempeste" il tema della quarta edizione di Napoli Città Libro, Il Salone dell'Editoria che si terrà dal 13 al 16 aprile alla Stazione Marittima di Napoli.

Quattro i punti cardinali che faranno da guida per muoversi all'interno del multiforme programma: Comunità, Luoghi, Linguaggi e Pensieri. Una particolare attenzione è dedicata ai temi e ai lessici della contemporaneità e dal più ampio coinvolgimento di un pubblico giovane, con un'intera sezione dedicata alle ragazze e ai ragazzi, Napoli Città Libro Educational

Per i quattro giorni del Salone, il comitato scientifico composto da Enza Alfano, Ileana Bonadies, Beatrice Gigli e Guido Trombetti ha costruito un programma composto 150 eventi, 100 editori e 30 laboratori ed eventi per ragazze e ragazzi. Da quest'anno Napoli Città Libro sarà gemellato con la Fiera Internazionale di Calì in Colombia.

Nel servizio interviste a Rosario Bianco, Vicepresidente associazione Liber@arte e ad Alessandro Polidoro, Editore