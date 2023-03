Spalletti: "Occhi alle stelle e piedi a terra, battiamo l'Atalanta"

Il mondo di Luciano Spalletti si ferma alle 18 di sabato, inutile provare a guardare oltre: i sogni di fine stagione o anche semplicemente l'analisi di un avversario che non sia l'Atalanta non hanno ragione di esistere nell'universo dell'allenatore: si torna al Maradona dopo il ko con la Lazio, passaggio a vuoto dal punto di vista quantitativo ma non della qualità: nessuna volontà di riscatto, assicura Spalletti. E nessun dubbio sulle motivazioni ancora forti: i 15 punti di vantaggio sono un tesoretto da amministrare e se possibile da incrementare ulteriormente, non certo la convinzione di aver già messo le mani sul titolo.