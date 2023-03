Papa Francesco : "Una carezza di Dio" nel racconto di Massimo Milone

MASSIMO MILONE È DIRETTORE DI RAI VATICANO DA CIRCA UN MESE QUANDO VIENE ELETTO PAPA BERGOGLIO. SEGUE IN PRESA DIRETTA DIECI ANNI STRORDINARI DI UN PONTEFICE AMATISSIMO, CHE CON LE PAROLE FRATERNITA' PACE ACCOGLIENZA MISERICORDIA CAMBIA LA CHIESA E INTERROGA IL MONDO. IL LIBRO DA FRANCESCO A FRANCESCO, (CASA EDITRICE FRANCESCANA DI ASSISI) E' IL DIARIO DI VIAGGIO DI UN TESTIMONE DEL NOSTRO TEMPO.



GREMITISSIMA LA SALA DELL'ARCICONFRATERNITA DEI PELLEGRINI PER LA PRESENTAZIONE, MODERATA DA GUIDO POCOBELLI RAGOSTA. MILONE, A LUNGO CAPOREDATTORE DEL TGR CAMPANIA, E' ANCHE IDEATORE DELLA RUBRICA VIAGGIO NELLA CHEISA DI FRANCESCO TRA LE PAGINE MEMORABILI DI UN PONTIFICATO INNOVATORE, LA PRIMA VISITA A NAPOLI, NEL 2015, QUANDO IL PAPA, DA SCAMPIA, DISSE: “LA CORRUZIONE SPUZZA”. E POI, RICORDA MILONE, “DISSE UNA COSA BELLISSIMA, CHE E' LA FOTOGRAFIA DI NAPOLI: <UNA CITTA' PIENA DI GUAI, MA NON E' MAI TRISTE>”.

NEL SERVIZIO LA VOCE DI MASSIMO MILONE, GIA' DIRETTORE DI RAI VATICANO.