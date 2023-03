Effetto "Mare Fuori" per i turisti che affollano Napoli

" e' la prima volta che vengo a napoli. sicuramente <mare fuori> ha inciso sulla scelta di venire a visitarla", racconta un turista arrivato dal nord.

"E' bellissimo", dice l'assessore al Turismo Teresa Armato, "che questa fiction porti turisti giovani che vogliono conoscere luoghi, come il Molosiglio e il molo San Vincenzo, sui cui siamo investendo per spostare pezzi di movida".

Complici le nuove stagioni delle fiction Rai “Mare Fuori” e “Il Commissario Ricciardi” che si sono chiuse in questa settimana con due picchi d'ascolto, il fascino della Napoli televisiva promuove quello della Napoli da vivere. E anche le serie evergreen, come “Un posto al sole”, fanno la loro parte. "Lo guardo", dice una turista, "anche per vedere scorci della città".

A Napoli, incoronata dal settimanale “Time” fra le mete da non perdere nel 2023, negli alberghi le prenotazioni per Pasqua hanno già superato del 15 per cento quelle di un anno fa. Palazzo San Giacomo vuol potenziare mobilità, infopoint, pulizia e sicurezza.