Contrabbando di alcolici, 12 arresti

Nella migliore delle ipotesi, quelle bottiglie erano così a buon prezzo perché rubate. Ma nella maggior parte dei casi, liquori, grappe, champagne, olio d'oliva erano spacciati con loghi e marchi contraffatti perché prodotti in maniera illegale, e con proprietà adulterate rispetto agli originali. Spumante venduto come champagne straniero, olio di semi come olio extravergine d'oliva.

Sono 12 le persone arrestate - 3 in carcere, altre 9 ai domiciliari - nell'ambito di un'inchiesta della procura di Napoli Nord, con la Guardia di Finanza di Napoli e l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'Agricoltura. I reati contestati in associazione sono adulterazione e contrabbando di alcolici, sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche, frode in commercio, autoriciclaggio, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori, contraffazione di marchi, segni distintivi e valori di bollo.

Con un sistema di società fittizie, approfittando della situazione di emergenza della pandemia, il gruppo criminale acquistava grosse quantità di alcol denaturato. Solo che invece di destinarlo alla sanificazione di ambienti e superfici, veniva impiegato per produrre bevande, con un tasso alcolemico diverso da quello dichiarato in etichetta e in qualche caso contenenti sostanze pericolose per la salute, se ingerite (alcool isopropilico e metiletilchetone), perché di norma utilizzate per ottenere disinfettanti chimici.

Tra le province di Napoli e Salerno, sigilli a tre opifici clandestini (Sant'Antimo, Sarno e Pagani), un liquorificio a Giugliano in Campania, una casa vinicola a Pagani, una tipografia a Cava de' Tirreni, per un valore di dieci milioni di euro. Le imposte evase, oggetto di sequestro preventivo, ammonterebbero a 250mila euro.

Nel corso delle indagini, erano state sottoposte a sequestro, circa 32mila bottiglie di varie bevande alcolichee, 650 di champagne contraffatto, 900 di olio recanti segni distintivi falsi, 800 di liquore e di grappa risultate oggetto di furto e oltre 300mila contrassegni di Stato contraffatti, nonché punzoni e cliché necessari per la produzione di etichette tipiche di champagne e distillati di pregio, prodotti da note marche nazionali ed internazionali.