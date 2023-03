"Basta morti sulle strisce pedonali, il Comune faccia qualcosa subito"

Davanti alla chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, la famiglia Iazzetta invita ad apporre una firma per chiedere al Comune di Napoli interventi celeri ed efficaci contro la strage di pedoni nella zona di Mergellina. Tre vittime in sei mesi, una quarta persona da venti giorni lotta tra la vita e la morte all'ospedale “Cardarelli”. Tutto fuorché una tragica fatalità, se i numeri sono questi.

Giuseppe Iazzetta era uscito a fare due passi con il cane in una domenica mattina di settembre, ed è stato investito mortalmente da un'auto. Oggi sua moglie, Alessandra Masella, i figli Michele e Gabriella, portano avanti una battaglia civica per ottenere più sicurezza per pedoni e ciclisti nel tratto che va dalla stazione di Mergellina, fino a piazza Sannazaro e il lungomare. La vedova di Iazzetta ricorda la costante preoccupazione dell'ingegnere ogni volta che dovevano attraversare in piazza Sannazaro, oggi continua ad avere paura quando porta al guinzaglio il loro piccolo maltese, unico testimone della morte del padrone.

Il Comune ha promesso l'installazione di dossi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. La famiglia Iazzetta lamenta la scarsa efficacia dell'intervento, già effettuato, sul doppio semaforo di piazza Sannazaro: “Tra un segnale verde e l'altro, i pedoni devono aspettare circa cinque minuti - dice la signora Masella - inoltre si hanno a disposizione circa trenta secondi, una persona anziana o con difficoltà di deambulazione non riesce a completare in tempo l'attraversamento”.

Nel servizio le dichiarazioni dei familiari di Giuseppe Iazzetta e di Don Piero Milani, parroco della chiesa di Santa Maria di Piedigrotta.