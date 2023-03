I "supereroi" di Scampia

I bambini dell'istituto comprensivo “Virgilio IV” di Napoli cantano la hit sanremese “Supereroi” di Mr Rain nel cortile esterno della scuola. Alle loro spalle, la sagoma delle Vele. “Vogliamo dedicarla a tutti i supereroi vittime innocenti delle mafie”, dice un'alunna al microfono. Una compagna di scuola, davanti alle istituzioni, legge un messaggio: è stufa di sentirsi associare alla camorra, solo perché abita a Scampia.

“Semi di memoria, fiori d'impegno, testimoni di speranza" è il titolo della giornata dedicata alla legalità e al ricordo delle vittime innocenti della criminalità organizzata per gridare che la mafia non è cultura. La dirigente scolastica, Lucia Vollaro, punta molto sulla collaborazione e il coinvolgimento delle famiglie degli studenti nelle attività extracurriculari della scuola, come questo progetto: “Serve ad aprire una finestra sul mondo per questi bambini”.

Il comandante provinciale dei Carabinieri ricorda che l'Arma è impegnata negli istituti scolastici in una campagna di sensibilizzazione che potremmo definire “anti-coltelli”. Il ferimento di un dodicenne da parte di un coetaneo durante lo scorso fine settimana, conferma un aspetto preoccupante della devianza giovanile, non necessariamente legato a contesti camorristici, ma connotato da bassissima consapevolezza di rischi e pericolosità da parte dei ragazzi; anche perché, l'età in cui commettono reati, mediamente negli ultimi anni si è abbassata, fino ad arrivare ai 12 anni.

Nel servizio le interviste a Lucia Vollaro, dirigente scolastica dell'I.C. “Virgilio IV”, Daniela Giordano, presidente ANFI Napoli, Enrico Scandone, comandante provinciale Carabinieri Napoli, Maura Striano, assessora all'istruzione del Comune di Napoli.