La casa dei rifugiati

È pronta anche la stanza giochi per i bambini nella residenza per rifugiati di guerra e calamità “Casa Elisabetta”. Si attendono gli arrivi nei prossimi giorni di famiglie ucraine, la struttura potrà ospitare 12 persone. L'appartamento di via Torino a Napoli, sequestrato e inutilizzato da 7 anni, era la sede di una finanziaria riconducibile al clan Contini. La confisca è in fase di appello.

“La svolta grazie al lavoro congiunto della onlus Alma Mundi, dell'associazione Resistenza, della Federazione nazionale dei consoli e del Tribunale di Napoli, spiega il presidente di Alma Mundi, Gerry Danesi. È questa la strada, la rete ampia, per affermare che si può fare. Noi abbiamo ristrutturato l'appartamento in meno di 5 mesi. Puntiamo ad avere altre assegnazioni e utilizzare altri beni”.

“L'assegnazione provvisoria prima della confisca, ora consentita dalle norme, ha fatto sì che si evitassero ulteriori ritardi. A volte attendere la confisca definitiva significa avere beni in condizioni disastrose e costi che lievitano” dice la presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo.

“Le storie dei beni sottratti ai clan spesso sono difficilissime con burocrazia nemica o mala-politica", ricorda il presidente dell'associazione Resistenza e Cavaliere della Repubblica, Ciro Corona. "Noi - dice - avremo la regia sociale del progetto e speriamo da qui parta anche una fase nuova”.