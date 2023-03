In viaggio con Pasolini

"E' un film on the road, un attraversamento dell'anima sulle tracce di Pasolini. I ragazzi coinvolti hanno fatto incontri, visto e toccato cose, le hanno raccontate" dice il presidente di Arci Movie Napoli Roberto D'Avascio.

E' girato nei luoghi di Pier Paolo Pasolini e nelle periferie di Napoli il docufilm "Su quei muretti, su quelle strade" che prende il titolo da un verso de "Le belle bandiere": un viaggio che ha coinvolto 35 ragazzi di San Giovanni a Teduccio e altrettanti tra Scampia e il quartiere Sanità.

Nel progetto chiamato Ti racconto Pasolini una rete che ha visto insieme l'associazione Figli in Famiglia, l'Arci, il Dipartimento Studi Umanistici dell'Università Federico II, il Nuovo Teatro Sanità, il Centro Studi Pier Paolo Pasolini.

Uno degli studenti coinvolti, Christian D'angelo, racconta le emozioni degli incontri con gli anziani di Napoli Est o gli adolescenti di Scampia e spiega che lo spirito del progetto è nel fatto che Pasolini sia la traccia, il mezzo per interpretare il presente.

Nell'aula magna del campus di San Giovanni a Teduccio la prima proiezione.

"Si andrà avanti, i ragazzi hanno chiesto di seguire lo stesso percorso per altri autori del Novecento", dice Carmela Manco, presidente dell'associazione 'Figli in Famiglia".