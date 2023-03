"Il mare è di tutti"

I numeri relativi alla percentuale di spiagge libere a Napoli sono eloquenti, 4 per cento, come avviene purtroppo quasi sempre nelle città.Il report spiagge 2022 di Legambiente ci dice che le concessioni occupano il 68 per cento della fascia costiera campana e sono aumentate del 23 per cento. Una rete vastissima, oltre 50 realtà, è da tempo in campo per chiedere cambiamenti. Oggi presidio davanti Palazzo Santa Lucia perchèil Piano di utilizzo delle aree demaniali e marittime adottato in giunta e che ora passerà in consiglio fissa al 30 per cento le spiagge libere, percentuale tra le più basse in Italia.

“In regioni come Lazio e Puglia si va dal 50 all'80 per cento ,spiega Anna Savarese, del Direttivo di Legambiente, questo piano poteva essere l''occasione per rivedere situazioni obsolete e spesso di autentica illegalità, ma non c'è nessuna spinta al cambiamento o all'innovazione”.

Il piano, dicono le associazioni è stato tra l'altro redatto senza valutazione di impatto ambientale. 23 pagine di osservazioni sono state consegnate. Verranno valutate prima del passaggio in Consiglio, precisa l'Assessore al Governo del Territorio Bruno Discepolo.

Nel servizio anche le riflessioni Di Paolo Casale, dell'associazione Conamal e di Franco Marino, presidente del WWF Napoli