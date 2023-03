Sfrattata la Napoliboxe

Da 23 anni un presidio preziosio di sport sociale nel cuore di Napoli, la palestra di boxe fondata da Lino Silvestri a Montesanto, vico Ventaglieri, da oggi è chiusa, sfrattata dal comune per morosità con l'intervento della forza pubblica.

E' anche la storia degli anni d'oro della boxe napoletana ad essere spazzata via, Lino Silvestri ha coltivato l'eredità del padre Geppino, oscar alla carriera per il pugilato, maestro di quattro olimpionici, tra i quali Patrizio Oliva e Elio Cotena, una leggenda.

A niente sono valsi i tanti ragazzi dei quartieri salvati dalla strada, quelli affidati alla palestra direttamente dai servizi sociali nè il prestigioso riconoscimento internazionale conferito a Lino Silvestri e alla sua Napoliboxe per l'impegno sportivo e sociale dimostrato negli anni per il pugilato e per la città, la cintura della Word Boxing Council. Accorato l'appello del maestro al sindaco Manfredi.

La storia si ripete, lo stesso destino aleggia sulla palestra di Gianni Maddaloni a Scampia, conclude il servizio l'avvocato di Napoliboxe Giovanni Celestino.