Crisi dell'industria, confronto della Cisl a Caserta

"Un nuovo Patto di sviluppo per terra di lavoro": questo il titolo scelto dalla Cisl che ha celebrato la propria assemblea in provincia di Caserta, al Belvedere di San Leucio. Al centro del confronto sindacale, la desertificazione industriale che sta causando tante vertenze aziendali in Terra di Lavoro.

Nel servizio le interviste a Doriana Buonavita, segretaria generale Cisl Campania, Giovanni Letizia, segretario generale Cisl Caserta e Luigi Sbarra, segretario generale nazionale Cisl.