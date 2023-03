Attesa per la visita di Mattarella

Sergio Mattarella ha scelto Casal di Principe. Da questo paese del Casertano, il Presidente della Repubblica celebrerà la giornata del 21 marzo, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Un omaggio alla memoria di don Peppe Diana, il sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo del 1994. Sarà la prima volta di una visita ufficiale di un Capo dello Stato italiano a Casal di Principe, e c'è grande attesa. Iole Diana, nipote di don Peppeè emozionata: "Averlo qui è un'occasione importantissima, è un riscatto per questo luogo e un modo per conoscere il bene di questo paese".

Nel servizio, le interviste a Salvatore Cuoci, Coordinatore Comitato Don Diana, Marisa Diana, sorella di don Peppe, Augusto Di Meo, testimone dell'omicidio Diana, Elisabetta Reccia, Cooperativa sociale MAEDITACTIO e Iole Diana.