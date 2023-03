"Vogliamo la verità su Gilda"

“Vogliamo la verità su quanto accaduto in carcere a Parigi”. Ecco la richiesta-appello dei familiari di Gilda Ammendola, la 32enne di Ercolano trovata senza vita, impiccata in cella nell'istituto di pena di Fleury-Mérogis, alla periferia della capitale francese, lo scorso 21 gennaio. La famiglia non crede al suicidio, la Procura di Roma ha aperto una indagine per istigazione al suicidio e ha disposto l'esecuzione di una ulteriore autopsia sulla salma, dopo l'esame medico-legale eseguito in Francia. Il personale del carcere aveva trasmesso alla famiglia Ammendola la richiesta di Gilda di alcuni effetti personali; qualche ora dopo, una nuova telefonata dalla Francia, ne comunicava il decesso per impiccagione.