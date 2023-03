"Solo Mattarella può capire il mio dolore", le parole della sorella di don Peppe Diana

Un inizio di primavera sotto gli auspici di legalità e speranza. Casal di Principe attende la visita del presidente Mattarella, martedì 21 marzo, giorno dedicato alla memoria delle vittime innocenti delle mafie. Un omaggio alla tomba di Don Peppe Diana, qui incontrerà i fratelli del sacerdote ucciso il 19 marzo nel 94 per non essere rimasto in silenzio, per amore del suo popolo. Una giornata fitta, quella della massima carica dello stato: seguiranno la visita in una scuola e poi alla chiesa di San Nicola, dove don Peppe era parroco e dove fu assassinato per mano della camorra. Il pranzo, infine, all'interno di un bene confiscato. Il comune, le scuole, le associazioni sono in fermento. L'arrivo di Mattarella è un segnale di presenza dello stato in quello che per decenni è rimasto nell'immaginario collettivo un feudo di clan. Il riconoscimento dell'impegno di tanti che hanno portato avanti, tra mille battaglie e nel silenzio, il messaggio del sacerdote. "Guarderò negli occhi il presidente e ci sentiremo vicini nel dolore, solo chi ha perso un fratello per mano della criminalità può capire quello che proviamo" le parole di Marisa, la sorella di don Diana.