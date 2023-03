La protesta della polizia locale: "Mancano 5mila unità"

Le bandiere, il megafono, e le divise. Davanti alla Prefettura un presidio composto per chiedere attenzione alle condizioni di lavoro di chi si confronta tutti i giorni, direttamente, per strada, con le emergenze di un territorio complesso. Baby gang, micro e macro criminalità, illegalità diffusa. Eppure, per molti di loro, la sensazione è quella di essere considerati un corpo di serie B.

I tasti dolenti: pensioni, sicurezza, strumentazioni obsolete e le carenze di organico. Una voragine se consideriamo l'area della città metropolitana.

In dodici anni il numero degli agenti si è dimezzato e l'età media si è innalzata. Il recente piano di assunzioni del Comune di Napoli contribuirà solo in parte a garantire i potenziamenti e colmare le carenze, considerati i pensionamenti.

Nel servizio le interviste di

Nicola Cigliano - coordinatore provinciale della polizia locale

Luciano Nazzaro - segretario funzione pubblica CGIL Napoli