Writer travolto da un treno

Un grande cuore sul muro della della ferrovia che corre tra Caserta e Santa Maria Capua Vetere, è l'ultimo disegno del 24 enne ucraino travolto e ucciso ieri mattina da un treno che non ha sentito arrivare perchè era di spalle e ascoltava la musica con le cuffiette.

A terra, a un passo dai binari, ancora la bomboletta di vernice spray rossa che il giovane writer stava utilizzando, il tappo sbalzato qualche metro più in là.

La polizia ferroviaria ha impiegato parecchie ore per identificare il corpo, non c'erano documenti, era decapitato, dilaniato dall'impatto con il convoglio che lo ha involontariamente travolto, un regionale della linea Napoli-Roma via Cassino nel territorio di Curti. La velocità lo ha risucchiato sotto le rotaie, il macchinista non se ne è neanche accorto. E' stato il conducente del treno successivo a vedere l'orrore sui binari e a dare l'allarme. Grazie al cellulare del ragazzo soltanto nel tardo pomeriggio la Polfer è riuscita a mettersi in contatto con i genitori e il padre ha effettuato il riconoscimento.