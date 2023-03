Carmen Verde e le molteplici facce della sofferenza

Un libro definito da Neri Pozza Editore “Un romanzo vertiginoso, una nave in bottiglia che non si può smettere di ammirare”. Carmen Verde - qui intervistata da Geo Nocchetti - racconta in “Una minima infelicità” le storie di sofferenza di tante donne e di alcuni uomini, da Annetta a Sofia, da Clara ad Antonio. “Ogni pagina di questo romanzo ci mostra cosa significhi davvero saper narrare utilizzando una lingua magnifica che ci ipnotizza”, aggiunge l'editore nella presentazione ufficiale del volume.