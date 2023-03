Formazione e sicurezza in edilizia. A Napoli il corso per migranti

Formazione professionale, occupazione e sicurezza sul lavoro, per giovani migranti.

Sono 20 gli aspiranti che a Napoli partecipano al corso di “operaio edile polivalente”. Un'opportunità per regolari, richiedenti o titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati per acquisire competenze professionali e nozioni su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'iniziativa è promossa dal Centro Formazione e Sicurezza di Napoli (CFS)- Ente bilaterale gestito dall'ANCE Napoli - e dalle organizzazioni sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil. Obiettivo del protocollo - siglato con la cooperativa Less - ente del terzo settore è anche quello di contrastare fenomeni di esclusione e marginalità sociale.



Interviste a: Roberta Vitale - Presidente “CFS” Napoli; Giulio Riccio Presidente “Less” - Napoli